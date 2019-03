Oude Hulst in Welden onderbroken door wegverzakking Ronny De Coster

06 maart 2019

14u29

Bron: EIgen berichtgeving 0 Oudenaarde In Welden is de Oude Hulst, een zijweg van de Weldenstaat, afgesloten. In het wegdek is woensdagochtend een verzakking ontstaan.

De wegverzakking is veroorzaakt door een lek in een afwateringsbuis. Water heeft aarde weggespoeld, waarna de weg is ingezakt. De herstelling zal vermoedelijk een dag duren.