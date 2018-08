Oude fabrieksloods wordt ondernemershub Startende ondernemers krijgen plaats op Saffre Frères-site aan de Dijkstraat Ronny De Coster

26 augustus 2018

16u00 0 Oudenaarde Op de Saffre Frères-site aan de Dijkstraat komt een zogenaamde ondernemershub. “Bij de ontwikkeling van de nieuwe wijk op het verlaten bedrijfsterrein gaan we de centrale loods renoveren om er creatieve beroepen en start-ups hun business te laten uitbouwen”, zegt Nicolas Bearelle van de Gentse projectontwikkelaar Revive. De verkoop van panden begint volgend jaar.

De renovatie van de oude fabriekshal maakt deel uit van de grote herontwikkeling van de hele Saffre Frères-site aan de Dijkstraat. Gespreid over drie bouwfases vult de Gentse projectontwikkelaar Revive het verlaten fabrieksterrein in met een mix van appartementen, woningen, assistentiewoningen en penthouses.

Groen en duurzaam

“Dit moet vooral een groene en duurzame woon- en werkwijk moet worden. Onze plannen worden intussen almaar concreter. We hebben besloten om bepaalde elementen van de oude fabriek te behouden en in de nieuwe wijk te integreren”, kondigt Nicolas Bearelle, CEO Revive aan. “Eén van de belangrijkste elementen daarbij is de centrale loods. Daar zullen we in samenspraak met de stad Oudenaarde, de buurtbewoners en een aantal lokale ondernemers een compleet nieuwe ‘ondernemershub’ creëren. We willen er plaats maken voor startende ondernemers en creatieve beroepen, om het ondernemerschap in Oudenaarde een boost te geven. Ze zullen er bovendien terechtkomen in het midden van de nieuwe woonwijk die we er gelijktijdig gaan bouwen. Dit moet een toplocatie worden voor creatieve ondernemers”, gelooft Nicolas Bearelle.

De precieze invulling van de ondernemershub wordt intussen nog volop uitgewerkt in samenwerking met “Ministry of Makers”, een creatief platform opgericht door de Provincie Oost-Vlaanderen, Stad Gent en de Hogeschool Gent. Projecten zoals bedrijvencentrum De Punt in Gentbrugge en ondernemershub Cimorné in Aalst zijn ook van hun hand.

Autolowe groene long

De woon- en werkwijk in zijn geheel krijgt een groene invulling. “De site moet een nieuwe groene long worden voor de regio. Qua duurzaamheid zal het project sowieso ook zijn steentje bijdragen. Zo wordt de gehele wijk autoluw en zijn er warmtepompen in de plannen voorzien, zodat alle woningen volledig zonder fossiele brandstoffen kunnen worden opgewarmd. Naast de 265 woningen en appartementen en de ondernemershub voorzien we ook ruimte voor een aantal kantoren en horecazaken. De verkoop zal begin 2019 gelanceerd worden”, voorziet Bearelle.

Zomerbar

Intussen is de site tijdelijk ingevuld met een zomerbar, een skatepark en een polyvalente ruimte, die door enkele vzw’s onderhouden worden onder de collectieve naam STOOM.

“In oktober eindigt de tijdelijke invulling en worden de eerste afbraakwerken opgestart. Tegen de zomer van 2019 zal de bouw van de eerste fase van start gaan, waarbij ook de centrale loods zal worden aangepakt”, weet Xavier Geldhof, van STOOM.

“De Saffre Frères-site was al jaren aan het verloederen, terwijl er eigenlijk veel ruimte is om er socio-culturele projecten te laten uitgroeien tot iets moois. Nadat we de toestemming kregen van Revive, hebben we er dan ook meteen werk van gemaakt. Nu werken we met drie vzw’s samen om er verschillende culturele en muzikale activiteiten te organiseren. En we zullen de komende maanden nog veel initiatieven op en rond de site blijven organiseren”, blikt Xavier Geldhof vooruit.