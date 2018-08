Oude brommers paraderen op Feeste t' Ename OLDTIMERS VAN STAL OP GROOTSTE KERMIS VAN VLAAMSE ARDENNEN RONNY DE COSTER

09 augustus 2018

02u36 0 Oudenaarde Feeste t' Ename, de grootste kermis van de Vlaamse Ardennen, pakt dit weekend uit met iets nieuws: een toertocht voor oltimer-brommertjes. Haal ze dus van stal, die oude Camino's, Amigo's en scooters.

Het idee voor een toertocht voor ouder brommers komt van Jurgen Lateur. "Ik ben al heel lang een fervent liefhebber van oude Honda Amigo's en Camino's. Samen met mijn zoon sleutel ik graag aan die dingen. Het is ook heel plezant om ermee rond te toeren. En er ontstaat tegenwoordig ook een echt hype rond die oude brommers. In Zottegem en Geraardsbergen bestaan er al clubs. Zo ver zijn we in Ename nog niet, maar na deze toertocht kan het er misschien wel van komen", gelooft Jurgen. "We kunnen toch al rekenen op een zestigtal inschrijvingen. Veel mensen hebben nog zo'n oude brommer in de garage staan. De Feeste t' Ename is nu een goede gelegenheid om hem nog eens van stal te halen", bedenkt Jurgen.





"We stellen geen hoge eisen aan de deelnemende vehikels. Het moet wel gaan om 50cc's en ze moeten minstens 25 jaar oud zijn. Anders zijn het immers geen oldtimers." Deelnemers kunnen zondag vrij starten tussen 9 en 10.30 uur. Ze krijgen een tocht van 57 kilometer voor de wielen. Ze rijden langs onder meer Heurne, Mullem, Moregem en Kaster en stoppen in café Oud Gemeentehuis in Petegem en d' Oude Schelde in Meerse. Deelnemen kost tien euro, vier drankbonnetjes inbegrepen.





Party op het plein

Feeste t' Ename begint al vrijdagavond met onder meer de 'Party op het plein' met dj Peter Aelbrecht en de dj Boo-Lee's 80&90 videoshow. Zaterdag vindt de Pelikanenrun plaats, een stratenloop van vijf en tien kilometer voor volwassenen en een kiesrun van 300 en 500 meter. Vanaf 19.30 uur vindt op het Enameplein het Enaamsch Foodtruck Festival plaats. Zondag vindt op het Enameplein een kindernamiddag plaats met onder meer een show door buikspreker Bart Boullart. Op de archeologische site speelt zich vanaf 14.30 uur het paardenspektakel af.





En vuurwerk pleegt op zondag de apotheose te zijn van de Feeste t' Ename. "Maar we weten nog niet of het zal mogen doorgaan", zegt voorzitter Lieven De Meuleneire. "Door de maatregelen in kader van de droogte hebben we voorlopig nog geen toestemming. We hebben voor de Feeste nog een beetje regen nodig. Pas dan zullen we van de burgemeester en de brandweer groen licht krijgen", verwacht Lieven.





Meer info over de Feeste 't Ename staat op de website www.enameleeft.be