Oud-rallypiloot Frank Broekaert (63) overleden 12 mei 2018

02u29 0 Oudenaarde In Oudenaarde is voormalig rallypiloot Frank Broekaert na een slepende ziekte op 63-jarige leeftijd overleden.

Broekaert was vooral actief in de jaren tachtig en negentig. Hij won twee maal de TAC Rally en werd in 2002 nog achtste in de Ypres Rally. Steven Vergalle en later ook Pieter Tsjoen uit Oudenaarde, maakten aan de zijde van Frank hun rallydebuut. Eerder dit jaar maakte Jean-Baptiste, de zoon van Frank, bekend dat hij dit jaar enkele wedstrijden in een topauto zou rijden om zo zijn vader fier te kunnen maken.





(DCRB/TVR)