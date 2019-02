Organisatoren Geutelingenwandelingen lonken naar 40.000ste stapper Ronny De Coster

06 februari 2019

14u42 0 Oudenaarde De organisatoren van de jaarlijkse Geutelingenwandelingen zitten op een klein feestje gebrand: op de negentiende editie, die volgende zaterdag plaatsvindt, verwachten ze de 40.000ste stapper.

De bekende ‘wandelbroers’ Stephan en Johan Coesens, die decennia geleden de organisatoren waren van ‘Dwars door Brakel’, tekenden voor de negentiende keer de Geutelingentochten uit. “We proberen er elk jaar een uniek wandelfeest van te maken en voelen ons daarbij gesterkt door een ambachtelijke geuteling, recht uit het hart en houtgestookte ovens”, verwoordt Stephan het wat poëtisch.

De Geutelingentochten zijn een jaarlijks succes. De cijfers liegen er niet om. “We gaan dit jaar de 40.000ste stapper inschrijven. Die mag zich aan een speciaal cadeautje verwachten”, belooft Stephan. Ook alle andere deelnemers krijgen overigens een verrassing.

Vier trajecten

Deelnemers kiezen uit vier wandeltrajecten. Die zijn getekend in lussen die elkaar raken, zodat dappere starters meerdere trajecten kunnen combineren. “De trajecten starten via het Mijnwerkerspad om vervolgens te kunnen kiezen uit een tocht naar de Boembeke (een tochtje van zeven kilometer, volledig berijdbaar met rolstoel of kinderwagen) ofwel de zes kilometer richting de Dompels en de flanken van de Valkenberg. Een derde wandeling (5,8 kilometer) brengt de wandelaars naar het prachtige kasteel van Lilare, de top van de Berendries en bij de alpaca’s. Wandeling vier (zeven kilometer) gaat richting de Molenberg en de Hoogkouter”, licht Stephan toe.

Starten kan tussen 8 en 15 uur aan zaal Averbo in Michelbeke, waar geutelingen worden gegoten.