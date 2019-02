Oproepingsbrief niet begrepen, geen wekker door platte gsm-batterij of wachten op telefoontje: dertig bijzitters en voorzitters stem- en telbureus voor de rechter Lieke D'hondt

18 februari 2019

14u01 0 Oudenaarde “Ik dacht dat iemand me nog zou bellen”, “Ik begreep de brief niet”. Of nog: “Ik heb me verslapen”. Het zijn maar enkele van de excuses die de bijzitters en voorzitters van de stem- en telbureaus voor de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 hadden om niet of te laat op te dagen. Dertig bijzitters, voorzitters en plaatsvervangers moesten zich maandag in de correctionele rechtbank van Oudenaarde verantwoorden. Het Openbaar Ministerie vorderde de minimumstraf van 400 euro.

Omdat ze de voorgestelde minnelijke schikking van 250 euro niet hebben betaald, moesten ze zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde verantwoorden. Van de dertig gedagvaarde personen kwamen een er een twintigtal persoonlijk aan de rechter uitleggen waarom ze niet of te laat kwamen.

“Wekker is niet afgegaan”

De 48-jarige P.D.L. uit Herzele kwam te laat aan in het stembureau. “Ik had nochtans het alarm op mijn gsm ingesteld, maar de batterij was leeg omdat mijn dochtertje ermee gespeeld had. Daardoor is de wekker niet afgegaan en ben ik te laat opgestaan. Ik was tien minuten te laat in het stembureau en mocht terug naar huis gaan.”

Anderen kwamen dan weer op tijd aan in het telbureau, maar meldden zich te laat aan bij de voorzitter. “Ik was ruim op tijd, maar omdat de deurwaarder ons één voor één liet binnengaan waren we te laat bij de voorzitter”, vertelt N.M. (44) uit Geraardsbergen. De voorzitter noteerde dat de vrouw een kwartier te laat was, waardoor ze het nu moest komen uitleggen in de rechtbank.

Wachten op telefoontje

Voor enkele bijzitters was de oproepingsbrief kennelijk niet duidelijk genoeg omdat ze onvoldoende Nederlands begrijpen, of ze verwachtten nog een extra bericht. Zo wachtte de 31-jarige V.R. uit Zottegem tevergeefs op een telefoontje. “Ik heb wel een brief gekregen, maar ik wist daarna niet goed wat ik moest doen. Het was de eerste keer dat ik werd opgeroepen, ik dacht dat iemand me nog zou bellen.” Toen er geen telefoontje kwam, besloot ze niet naar het stembureau te gaan, met alle gevolgen vandien.

Burgerplicht

Rechter Thomas Leroy wees de aanwezigen erop dat het wel degelijk belangrijk is om in te gaan op de oproepingsbrief. “Het is belangrijk om je burgerplicht te vervullen en op tijd te komen. Anders valt het systeem uit elkaar. De voorzitters moeten ook op tijd aan hun taak kunnen beginnen.”

De dertig gedagvaarden riskeren boetes tussen 400 en 1.600 euro, maar het Openbaar Ministerie vorderde telkens de minimumstraf. Op 11 maart zullen de vonnissen klaar zijn.

Vrijspraak

Enkele aanwezigen hoeven niet zo lang te wachten en kregen maandag al de vrijspraak. Zij hadden aanwezig moeten zijn in het telbureau in Brakel, maar daar liep het organisatorisch fout. “We verzamelden in de inkomhal van sporthal De Rijdt. Even later kwam iemand vertellen dat we naar huis mochten”, vertelt A.D.R. (36). Door organisatorische problemen werd niet juist genoteerd wie wel en wie niet kwam opdagen. “Wij zijn pas afgelopen vrijdag op de hoogte gebracht van de problemen in Brakel”, zegt procureur Bert Mabilde. Omdat de problemen aangetoond zijn, heeft de rechter de personen in kwestie al vrijgesproken.