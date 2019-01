Oppositieraadslid wil dat stad gemeenteraad live uitzendt. “Om te bewijzen hoe makkelijk het is, zal ik het maandag zelf doen” Ronny De Coster

23 januari 2019

17u05 0 Oudenaarde “Wie dat wil, zal de Oudenaardse gemeente- en OCMW-raad van maandag 28 januari live kunnen volgen via de sociale mediakanalen van sp.a Oudenaarde”, laat sp.a-gemeenteraadslid Dagmar Beernaert (sp.a) aan. Zij wil dat de stad voortaan de vergadering live uitzendt. “Om te bewijzen hoe makkelijk dat kan, zal ik het maandag gewoon zelf doen”, kondigt Beernaert aan.

“In veel steden en gemeenten wordt de gemeenteraad live gestreamd op de website en de sociale media kanalen van de stad. Dat moet toch ook in Oudenaarde kunnen? Op die manier kunnen inwoners live de gemeenteraad volgen of later herbekijken. Dat komt de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid en de transparantie ongetwijfeld ten goede. Maandag doen ik het voorstel om in de toekomst de Oudenaardse gemeente- en OCMW-raad live te streamen via de digitale kanalen van de stad. Dat voorstel is niet nieuw, maar bij het begin van deze nieuwe legislatuur lijkt het ons het uitgelezen moment om ook Oudenaarde op de digitale trein te hijsen.

Transparanter bestuur

“De gemeente- en OCMW-raad zijn per definitie openbaar, dus iedereen mag langskomen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we met het live uitzenden van de gemeenteraad meer mensen kunnen bereiken. Dat komt de betrokkenheid van de inwoners bij het beleid ten goede en zorgt voor meer transparant bestuur. Zo kunnen ook mensen die niet mobiel zijn of om de ene of andere reden verhinderd zijn om naar de gemeenteraad te komen van op afstand mee volgen”, motiveert Beernaert haar voorstel.

“Het live uitzenden hoeft ook niet noodzakelijk een dure zaak te zijn, zo zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden via Facebook om kosteloos een livestream op te zetten Dat kan al een eerste stap zijn om te peilen of de live-uitzendingen gesmaakt worden door de inwoners van onze stad”, besluit Beernaert.

Om te tonen dat het streamen van de vergadering van de gemeente- en OCMW-raad makkelijk kan, doet Beernaert dat maandag zelf via de Facebookpagina van haar partij.

Technisch onderzoeken

Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) wijst het voorstel niet af. “We zijn hier zelfs al mee bezig. Het is inderdaad onze bedoeling om de gemeenteraad op een of ander manier live uit te zenden. Maar hoe dat het best gebeurt, wordt nog technisch onderzocht", zegt De Meulemeester