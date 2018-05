Opnieuw rond marktplein rijden 02 mei 2018

Ruim vier maanden na de openstelling van het vernieuwde plein, haalt het stadsbestuur vandaag dan toch de omstreden 'knip' uit de Markt. Daardoor zal het opnieuw mogelijk zijn om met de wagen rond het marktplein te rijden. "Eenvoudig gezegd verdwijnt de 'knip' aan de Voorburg ter hoogte van de bibliotheek en wordt de rijrichting in de Burgscheldestraat opnieuw omgekeerd", zegt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V). "Zowel in Voorburg als in Burg wordt dus éénrichtingsverkeer ingesteld richting Burgschelde. Door deze ingrepen vereenvoudigt de doorgang van de west- naar de oostkant van het centrum." De aanpassing komt er na hevige kritiek van de handelaars op en rond de Markt. De nieuwe verkeerscirculatie gaat vandaag in, net na de ochtendspits, en zal na 6 maanden geëvalueerd worden.





(TVR)