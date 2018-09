Opnieuw recreatieverbod door blauwalgen op Donkvijver Ronny De Coster

05 september 2018

13u45 0

Op de Donkvijver in Oudenaarde is weer een drijflaag van blauwalgen opgedoken. Op advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid heeft het Oudenaardse stadsbestuur beslist om een verbod op waterrecreatie op de Donkvijver in te voeren. Ook dieren in het water laten is niet toegestaan. Voor vissers gelden specifieke maatregelen.

Het is al de tweede keer deze zomer dat de Donkvijver met blauwalgen af te rekenen heeft.

Blauwalgen scheiden giftige stoffen uit die door inslikken van water of door contact via de huid of de ogen, mogelijks hoofdpijn, misselijkheid, braken, diarree, maagkrampen, oog-, oor- en huidirritaties en ook blaren op de lippen kunnen veroorzaken.

Gezondheidsklachten beginnen binnen de twaalf uur na contact en duren ongeveer vijf dagen. Bij ernstige gezondheidsklachten kan je best een huisarts raadplegen.

Het recreatieverbod blijft van kracht tot wanneer de toestand terug genormaliseerd is en de concentratie aan gifstoffen voldoet aan de normen. Daarvoor gebeuren labo-analyses.

