Opmerkelijk: ook buurgemeente Maarkedal wil niet dat Oudenaarde wijk met 147 woonsten laat bouwen in Leupegem en dient bezwaar in Inwoners van Leupegem voerden vanavond actie aan het stadhuis Ronny De Coster

26 november 2018

21u09

Oudenaarde Bewoners van Leupegem hebben maandagavond bij aanvang van de gemeenteraad in Oudenaarde actie gevoerd aan het stadhuis om hun protest tegen een vergunningsaanvraag voor 147 woningen in Leupegem kracht bij te zetten. Ze krijgen steun uit verrassende hoek: het gemeentebestuur van buurgemeente Maarkedal wil niet dat Oudenaarde de komst van de wijk toelaat. "Terwijl wij inwoners moeten onteigenen voor de aanleg van wachtbekkens, kan Oudenaarde het niet maken om te laten bouwen in overstromingsgevoelig gebied naast die waterloop", zegt de Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA).

Het project van de nv Vossemeren, dat in Leupegem de bouw van 147 woningen en appartementen voorziet, stuit al weken op fel protest.

“Het is veel te groot is om in Leupegem, dat nu al kreunt onder de verkeersoverlast”, zegt Marc Matton van het actiecomité. “Als je weet dat Leupegem 21.500 are groot is en afgerond 2.000 inwoners telt , dan wil men op een honderdste van de oppervlakte van Leupegem een kwart, dus een vierde van de inwoners erbij proppen. Bovendien houdt men geen rekening met de bestaande twee bouwlagen in de omgeving en wil men tot vier bouwlagen hoog gaan. Het project voorziet in onder meer 8 appartementsblokken waaronder een viertal van 14 meter hoog ! Onaanvaardbaar” besluit Matton.

Dat vindt ook het gemeentebestuur van buurgemeente Maarkedal. Het heeft tegen de ingediende vergunningsaanvraag van de wijk ook een bezwaar ingediend. Dat is opmerkelijk, want het is heel uitzonderlijk, dat een gemeentebestuur zich mengt in een vergunningsdossier in een andere gemeente.

“Oudenaarde kan niet laten bouwen in overstromingsgevoelig gebied, terwijl wij grond van onze landbouwers onteigenen voor aanleg waterspaarbekkens. Dit zou een heel fout signaal zijn” Joris Nachtergaele (N-VA), burgemeester van Maarkedal

“Maar wij zijn wel degelijk belanghebbende partij”, vindt de Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele (N-VA). “Het zou totaal onaanvaardbaar zijn mocht het stadsbestuur in Oudenaarde toelaten dat er in Leupegem een grote wijk zou worden gebouwd in overstromingsgevoelig gebied nabij de Maarkebeek. Na de overstroming van 2010, waarbij een groot deel van Leupegem onder water liep, hebben wij én het stadsbestuur van Oudenaarde het zogenaamde riviercontract ondertekend. Daarmee hebben we ons geëngageerd om er alles aan te doen om watersnood rond de Maarkebeek te bestrijden”, brengt Nachtergaele in herinnering.

Landbouwers onteigend

“In Maarkedal bereiden wij de aanleg van nog eens vijf wachtbekkens voor, die de opslagcapaciteit bij hevig regenval moeten verhogen. Om die aan te leggen, moeten wij vele hectaren grond onteigenen. Het zou nu toch wel een ongelooflijk fout signaal zijn, dat mensen in Maarkedal grond moeten afstaan, terwijl er in Oudenaarde nieuwe woningen komen in overstromingsgevoelig gebied. Dat kan je aan de mensen niet verkopen en dat willen wij ook niet zien gebeuren. Bij ons wordt er ook niet meer gebouwd in de buurt van beken.”, zegt Nachtergaele.

Het stadsbestuur heeft over de vergunningsaanvraag nog geen beslissing genomen.