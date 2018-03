Operationeel directeur Sportoase in het verweer 08 maart 2018

02u52 0 Oudenaarde "Wij leggen met ons zwembad wél goeie cijfers voor. En dat de uitbater van de brasserie failliet is gegaan, is zeker niet onze verantwoordelijkheid", zegt Michaël Schouwaerts. De operationeel directeur bijt flink van zich af nadat de Sportoase zwem.com de voorbije dagen ongunstig in beeld kwam.

Schouwaerts vertelde het dinsdag al in deze krant: Sportoase Zwem.com Oudenaarde telde vorig jaar (op acht maanden) 131.134 betalende bezoekers. "Dat is een beter resultaat dan in ons businessplan was voorzien en het ligt ook maar liefst dertig procent hoger dan het foutieve cijfer dat gemeenteraadslid Dagmar Beernaert de wereld heeft ingestuurd", aldus Schouwaerts.





Ook in deze krant was zaterdag bekend geraakt, dat de door een extern vennootschap uitgebate brasserie van het zwembad failliet was verklaard. Dat Beernaert ook hiervoor naar Sportoase wijst, slaat volgens de zwembadmanager nergens op. "Het failliet gaan van de bvba Lesko is een spijtige zaak, maar de verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de uitbater en niet bij Sportoase zoals mevrouw Beernaert onterecht en zonder inhoudelijke kennis beweert", zegt Schouwaerts.





Bijsturing voorgesteld

De zwembadmanager zegt dat hij de werking van de brasserie op verschillende vlakken fout zag lopen en de uitbaters tevergeefs bijsturingen heeft voorgesteld.





"In het oorspronkelijke voorstel van bvba Lesko stonden de beide zaakvoerders ingepland in de dagelijkse werking van de brasserie. Maar door de afwezigheid van de zaakvoerders en het gebrek aan toezicht liepen zowel werking als kosten uit de hand met nachtelijke en zeer dure activiteiten, zonder enige vorm van inkomsten als gevolg. Wij hebben nog de maandelijkse huurprijs gehalveerd en de opkuis voor onze rekening genomen op voorwaarde dat de uitbater zelf de nachtelijke uitspattingen van (sommige van) zijn medewerkers onder controle zou houden. Helaas zonder reactie", besluit Michaël Schouwaerts. (DCRB)