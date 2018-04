Open Vld verliest opnieuw sterkhouder SCHEPEN PETER DOSSCHE NEEMT AFSCHEID VAN POLITIEK RONNY DE COSTER

28 april 2018

02u36 0 Oudenaarde Nadat vorige week liberaal Guy Hove liet weten dat hij niet meer opkomt bij de volgende verkiezingen, kondigt nu ook partijgenoot Peter Dossche zijn afscheid aan. Zijn dochter Julie en bekende broer Bart volgen hem op.

"Het is na veel en lang beraad dat ik heb besloten om de politiek vaarwel te zeggen", zegt Peter Dossche. "Ik denk dat ik mag terugblikken op een mooie, rijkgevulde carrière: in 2001 ben ik voor de eerste maal op de Open VLD-lijst gaan staan. Ik werd meteen verkozen als schepen, bevoegd voor het volgens mij heel boeiende departement Financiën en tot op vandaag run ik ook nog altijd de horecazaak De Mouterij", vertelt Dossche.





De populaire schepen blikt terug op een best wel stevig parcours als waakhond over de schatkist van de stad. "Oudenaarde is een financieel zéér gezonde stad. De kernbelastingen liggen beduidend lager dan het Vlaams gemiddelde. We hebben een spaarpot waarmee we zowat alles kunnen opvangen. Bovendien konden we grote investeringen zoals de heraanleg van de Markt en de bouw van het zwembad financieren zonder een leningen te moeten aangaan. Onze openstaande schuld bedraagt minder dan de helft van die in 2001. Ik moet zeggen dat ik daar best trots op ben", zegt Dossche. "Ik kan met een goed gevoel afscheid nemen van de politiek, die mij zoveel heeft gegeven: ik heb veel interessante mensen ontmoet, nieuwe vrienden gemaakt zowel in de bestuursmeerderheid als in de oppositie en genoot eerbied en respect", blikt Dossche tevreden terug. "Maar ik ben 57 jaar en vanaf nu mag er een beetje druk van de ketel: wat meer genieten en hopen op een terugkerende, goede gezondheid, want de laatste twee jaar waren zwaar en moeilijk."





Samen met de aankondiging van zijn afscheid stelt Peter Dossche meteen twee nieuwkomers aan. "Ik ben dan ook blij dat ik mijn broer Bart en mijn dochter Julie mag voorstellen. Bart is huisarts, 54 jaar en wereldberoemd in Eine en wordt lijsttrekker. Mijn dochter is 25 jaar, is apotheker en bruist van de energie", verzekert Peter Dossche. Met hem verliezen de liberale partij in een week tijd twee grote kopstukken: ook Guy Hove liet al weten dat hij in oktober geen kandidaat is. "We zijn in de eerste plaats vooral dankbaar voor wat gerealiseerd is", reageert burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). "Peter was al een tijdje zijn afscheid aan het voorbereiden, maar zorgt meteen ook voor goede opvolgers. Peter mag fier zijn op wat hij heeft gerealiseerd. Hij heeft als een goede huisvader de centen beheerd en daarvan plukken we nu de vruchten."





