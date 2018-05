Open Vld stelt lijst met 14 nieuwkomers voor NIEUWE KANDIDATEN MOETEN VERTREK VAN TWEE KOPSTUKKEN OPVANGEN RONNY DE COSTER

25 mei 2018

02u56 0 Oudenaarde De liberalen hebben hun kandidatenlijst voor de komende verkiezingen zo goed als klaar. En daar staan opmerkelijk veel nieuwkomers op. Vraag is of zij de leegte kunnen vullen die Guy Hove en Peter Dossche achterlaten. En vooral: blijft de liberale familie ook met deze ploeg de grootste fractie van de stad?

Mokerslagen waren het, de aankondigingen enkele weken geleden van zowel Guy Hove als Peter Dossche dat Open Vld in oktober zonder hen naar de kiezer moet. Schepen Peter Dossche liet zelf weten dat zijn broer Bart Dossche in zijn plaats op de lijst zal staan en dat ook zijn dochter Julie meedingt naar de gunst van de kiezer.





Maar of de stemmen die Bart Dossche aanbrengt effectief bijkomend zullen zijn, valt wel af te wachten. Veel "Dossche-kiezers" hadden hun stem bij de vorige verkiezingen allicht al aan Open Vld gegeven via Barts echtgenote Katrien De Temmerman. Zij staat nu overigens niet op de lijst.





En voor het Materse stemmenkanon Guy Hove hebben de liberale geen "grote" vervanger: in de lijst waarmee de partij van de burgemeester naar buiten komt, zitten geen grote verrassingen en zeker geen kandidaten van het kaliber Hove en Dossche. De veertien nieuwkomers zijn Pieter De Buysscher (Heurne), Anja De Keyzer (Mater), Hilde De Smet (Oudenaarde-centrum), Robbin De Vos (Melden), Julie Dossche (Leupegem) Bart Dossche (Eine), Betül Karakaya (centrum), Hilde Lampole (Mater), Caroline Martens (centrum), David Saveyn (Bevere), Marie-Kristine Van den Meersschaut (centrum), Ronny Van Jerpe (Nederename), Tineke Van Hooland (Eine) en Erwin Vanden Driessche (Eine). "Ik zou die nieuwkomers toch ook niet onderschatten", reageert partijvoorzitter Geert Machenil. "De beslissing van enkele collega's om een punt te zetten achter hun politieke carrière, zien wij als een opportuniteit om met vers politiek bloed ook de volgende jaren de politieke bakens uit te zetten in Oudenaarde."





"Twijfel niet aan deze ploeg"

Terugkerende politieke gezichten op de lijst zijn schepenen John Adam, Peter Simoens en Carine Portois en ook Franka Bogaert, Nathalie De Smet, Sybille De Vos, Guy Hombeck, Danny Lauweryns en Murat Yurtay.





"Ik twijfel er niet aan dat we met deze ploeg bij de kiezer het vertrouwen zullen bewaren om in Oudenaarde de grootste politieke fractie te blijven", zegt lijsttrekker en huidig burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld). "Open Vld is in Oudenaarde bij uitstek een sociale volkspartij. Onze mandatarissen en militanten komen zo veel mogelijk onder de mensen - steeds met een luisterend oor - zodat we weten wat er leeft bij de burger. Alleen zo maken we een beleid dat echt tegemoetkomt aan de wensen en noden van de Oudenaardenaar. In de komende weken vullen we ook de resterende zeven plaatsen op de lijst in en bepalen we ook de volgorde", besluit De Meulemeester.