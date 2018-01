Oost-Vlaamse plattelandsdichter krijgt 2 jaar extra 26 januari 2018

De huidige Oost-Vlaamse plattelandsdichter Paul Demets krijgt twee jaar extra om te schrijven voor het Oost-Vlaamse platteland. Hij schreef al 21 plattelandsgedichten. "We stellen een plattelandsdichter aan om verschillende facetten van het Oost-Vlaamse platteland te belichten. Paul krijgt de titel voor twee extra jaar en kan zo zijn werk voortzetten", laat gedeputeerde voor Landbouw Alexander Vercamer weten. Paul neemt de taak opnieuw met veel plezier op. Hij kijkt ernaar uit verschillende plaatsen, gebeurtenissen en initiatieven in Oost-Vlaanderen te eren of te becommentariëren met een plattelandsgedicht. Alle gedichten zijn te lezen op





www.plattelandsdichter.be. (FEL)