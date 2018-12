Oogarts Piet Noë (43) wordt ereburger van Oudenaarde Dokter krijgt titel voor humanitair werk in Rwanda Ronny De Coster

18 december 2018

16u07

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Dr. Piet Noë wordt ereburger van de stad Oudenaarde. De oogarts krijgt de titel omwille van zijn humanitair werk in Rwanda. Noë is er al vele jaren actief en heeft er vorige maand een oogziekenhuis geopend voor honderd patiënten.

Een kwarteeuw geleden studeerde Piet Noë af aan het toenmalige Onze-Lieve-Vrouwcollege (nu Bernarduscollege) in Oudenaarde. Dat hij arts zou worden, stond haast in de sterren geschreven: zijn vader was jarenlang huisarts in de stad. Hij heeft een broer en zus die dokter zijn en een andere zus werkt als apotheker.

Piet Noë volgde de opleiding Geneeskunde aan de universiteit van Gent en specialiseerde zich daarna in de oogheelkunde. In 2004 trok hij naar Oeganda om er in een kliniek te werken voor de Duitse ngo Christian Blind Mission. Daarna verplaatste Noë zijn werkterrein naar Rwanda, waar hij zich tot vorig jaar inzette voor een project van het bisdom Kabgayi. De Oudenaardse arts voerde er jaarlijks ongeveer 6.000 oogoperaties uit.

Eigen ziekenhuis

Intussen is hij definitief naar Rwanda verhuisd om er zijn eigen oogziekenhuis ‘Rwanda Charity Eye Hospital’ te bouwen in de buurt van de hoofdstad Kigali. Voor Dr. Noë is het project een realisatie van een lang gekoesterde droom, waarin hij al zijn spaargeld investeerde en waarvoor hij ook veel steun kreeg van veel vrienden, familieleden en sympathisanten.

Het oogziekenhuis is een maand geleden geopend. Het telt honderd bedden en stelt 35 mensen tewerk. In het hospitaal worden vooral cataractoperaties uitgevoerd. Het artsenteam behandelt ook patiënten met oogkanker.

Christelijke overtuiging

“Blinden doen zien, schept veel vreugde”, zegt Dr. Piet Noë. “Dat ik in een ontwikkelingsland wil werken, komt door mijn christelijke overtuiging. Als je ontwikkelingswerk wil doen, is oogheelkunde een heel nuttige specialisatie. Met relatief weinig middelen kan je veel bereiken, prijst de Oudenaardse dokter zich gelukkig.

Vorig jaar kreeg de toegewijde arts voor zijn humanitair werk in Rwanda nog de award Specialist van het jaar van de Artsenkrant. Op voorstel van gemeenteraadslid Brigitte Coppitters (CD&V) heeft de gemeenteraad van Oudenaarde beslist om Dr. Piet Noë het ereburgerschap van de stad toe te kennen. Dat zal gebeuren tijdens een plechtigheid in het stadhuis.