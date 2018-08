Ongeval op Edelareberg Redactie

27 augustus 2018

10u29 3

Op de Edelareberg (N8) in Oudenaarde is maandagochtend rond 8.30 uur een verkeersongeval gebeurd met een kleine vrachtwagen en een personenwagen. In een bocht aan de Hoge Weg kwam de personenwagen in de vangrail terecht en eindigde de vrachtwagen dwars over de rijweg. Niemand raakte gewond, maar er was wel een tijdlang verkeershinder omdat de straat volledig versperd was.