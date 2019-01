Onderzoeksrechter plaatst verdachte van brandstichting onder aanhoudingsmandaat Ronny De Coster

15 januari 2019

12u29 0 Oudenaarde De vrouw die verdacht wordt van de brandstichting zondagavond in de Oudenaardse deelgemeente Eine, is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen. Ze is aangehouden en verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

De 51-jarige M.P. was na de brand van zondagavond gezien op bewakingsbeelden die haar buren hadden geplaatst nadat hun auto al vier keer was beschadigd. Op de beelden is te zien hoe de buurvrouw wegloopt op het moment dat de auto in brand vliegt.

Brandstichting bij nacht

De vrouw was zondagavond door de politie op basis van de camerabeelden opgepakt. Deze voormiddag is ze voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde, die haar onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst. Vrijdag zal ze voor de raadkamer verschijnen. Die kan haar voorlopige aanhouding met een maand verlengen.De verdachte riskeert een zware straf. Brandstichting bij nacht is een van de zwaarste misdrijven in het Belgisch wetboek. Afhankelijk van de omstandigheden kunnen celstraffen hiervoor oplopen tot 30 jaar.

Over het motief van de verdacht is niets bekend. Buren weten dat de vrouw, die in het onderwijs tewerkgesteld was, al een tijd thuis zat.