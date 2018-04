Ondernemen in Oudenaarde in de lift 1.498 STARTERS IN 2017 ENKEL GENT EN SINT-NIKLAAS DOEN BETER LIEKE D'HONDT

11 april 2018

02u45 0 Oudenaarde Het is goed ondernemen in Oudenaarde, zo blijkt. In 2017 startten 1.498 ondernemers er een eigen zaak op. Enkel Gent en Sint-Niklaas laten meer starters optekenen in Oost-Vlaanderen.

Jaar na jaar stijgt het aantal startende ondernemers in het arrondissement Oudenaarde. Ook in 2017 scoort onze regio goed met vier procent of 58 extra starters. Eén van die starters is Jolene Fouquaert. Zij richtte in oktober 2017 'Dibit' op waarmee ze de online- en offlinecommunicatie van bedrijven en particulieren verzorgt. "Ik maak voornamelijk webontwikkelingen, grafische ontwerpen en foto's, maar evengoed sociale mediacampagnes of digitale marketing", legt ze uit. Dat alles doet ze vanuit haar thuisbasis in Oudenaarde. "Voor mij was het logisch om mijn kantoor in Oudenaarde te vestigen omdat ik hier al van kleins af woon. Oudenaarde is vooral ook goed gelegen. Er zijn veel potentiële klanten in de stad, maar ook grotere klanten in Gent, Brussel of Antwerpen zijn vlot te bereiken dankzij de centrale ligging. Je merkt ook dat ondernemen leeft in de stad. Zo zijn er een heleboel toffe organisaties binnen de ondernemerswereld. Je kan hier netwerken en af en toe een workshop volgen", verduidelijkt Jolene Fouquaert.





Anita's Place

Ook Anita List vindt Oudenaarde een ideale plaats om te ondernemen. Zij opende in september van vorig jaar haar tearoom 'Anita's Place' in de Broodstraat. De voormalige kleuterjuf had al wat ervaring met ondernemen toen ze besloot om onder andere koffie, gebak en snacks te serveren in het centrum van de stad. "Ik vind Oudenaarde een mooie stad om te ondernemen. Er komen veel toeristen, die ook door het stadsbestuur worden aangetrokken via allerhande activiteiten", vertelt ze. "Het blijft natuurlijk wel hard werken, maar het loont de moeite. Ik merk dat wanneer je het vertrouwen van Oudenaardisten wint, ze heel trouw blijven aan jouw zaak."





Burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) is tevreden dat Oudenaarde in de smaak valt bij ondernemers. "Dat komt volgens mij dankzij een combinatie van factoren. Uiteraard is onze centrale ligging in de Vlaamse Ardennen een troef, maar de stad doet ook inspanningen om een gunstig ondernemersklimaat te creëren. We hebben het centrum aantrekkelijker gemaakt met de vernieuwing van de Markt en evenementen zoals de Ronde van Vlaanderen en de Bierfeesten lokken veel bezoekers. De stad heeft ook een internationaal karakter gekregen. Het hele jaar door krijgen we bezoekers uit het buitenland over de vloer en zij komen niet enkel om te fietsen. Dat maakt ondernemen in Oudenaarde aantrekkelijk. We nemen ook proactief contact op met ondernemersverenigingen om in te spelen op hun noden", verzekert De Meulemeester.