Onder invloed van cannabis en cocaïne achter stuur 02 juni 2018

M. D. uit Oudenaarde is in de politierechtbank veroordeeld tot een boete van 800 euro en 1 maand rijverbod nadat hij onder invloed van cannabis en cocaïne achter het stuur werd betrapt. De man had ook verdovende middelen bij. "Hij was naar een feestje geweest en heeft daar cocaïne aangeboden gekregen", vertelde zijn advocaat. "Hij is geen gewoontegebruiker. Net als vele anderen besefte hij ook niet dat cannabis lange tijd traceerbaar blijft in het bloed." (TVR)