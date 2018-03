Omstreden leemontginning komt er niet RAAD VAN STATE VERNIETIGT PLANNEN RONNY DE COSTER

09 maart 2018

02u53 0 Oudenaarde Inwoners van Mater en Volkegem en het

actiecomité HOKI halen hun slag thuis. De Raad van State veegt de





plannen van tafel. 's Lands hoogste administratieve rechtscollege oordeelt dat de milieu-effecten en de hinder voor omwonenden onvoldoende zijn onderzocht.





De beslissing van de Raad van State is vrij verrassend, want ze gaat in tegen het advies van de auditeur van de Raad. Die had een paar maanden geleden geoordeeld dat de argumenten van de tegenstanders van de leemontginning ongegrond waren. Die argumenten waren onder meer de vrees voor een grote verkeershinder door de vele vrachtwagens die het leem zouden afvoeren. Tegenstanders voerden ook stofhinder, de verminking van het landschap en de verstoring van de waterhuishouding aan om de voorziene grondontginning te bekampen.





"Onvoldoende onderzocht"

"De Raad van State oordeelt dat de milieueffecten van een nieuwe ontginning op de buurt onvoldoende werden onderzocht", zegt Groen-raadslid Elisabeth Meuleman, die het arrest al bestudeerde. "Er had een milieueffectenrapport moeten opgemaakt worden, dat onder andere de effecten van het stof voor de buurt onderzocht. Dit is niet gebeurd en dat is een fout." Het actiecomité HOKI reageert zeer opgelucht. "Het is ondertussen bijna 12 jaar dat wij met landbouwers en natuurverenigingen samen, schouder aan schouder, vechten tegen de vernieling van onze kouters" zegt Jan Haesaert van HOKI. "Om de rechtszaak te financieren, hebben we een eetfestijn moeten organiseren. We willen dan ook alle inwoners van Mater en Volkegem en van ver daarbuiten heel erg bedanken voor hun massale steun", glundert Hasaert.





Is de zaak nu helemaal van de baan? "Die kans is toch wel groot", gelooft Elisabeth Meuleman. "Men zou kunnen beslissen om het GRUP helemaal opnieuw te maken, maar dan moet er ook weer een volledig milieueffectenrapport opgemaakt worden. En dan moeten alle milieueffecten worden meegenomen. Dat zijn effecten van fijn stof, geluidshinder, effecten op de waterhuishouding en de verkeersafwikkeling. Het lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat hier ooit een gunstig milieueffectenrapport kan komen. Bovendien blijkt uit het arrest dat het stadsbestuur van Oudenaarde beter de bezwaren van de buurt had gevolgd, en een ongunstig in plaats van gunstig advies had gegeven. Ik maak mij sterk dat ze dit niet nog eens gunstig zouden durven adviseren", besluit Meuleman.