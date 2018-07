Olivier wint koers voor wielertoeristen 17 juli 2018

Onder de vlag van de Landelijke Wieler Unie vond een wedstrijd voor wielertoeristen plaats op een kasseirijk en heuvelachtig parcours in een organisatie van Geert Clepkens. In de A-categorie traden 43 deelnemers aan en in een spurt met vier haalde Olivier De Smet uit Semmerzake het van Tim De Baene, Marc Van Coppenolle en Steffie Commeyne. Meteen de tweede zege op rij voor Olivier, die ook de week voordien in Nazareth had gewonnen. De trofee kreeg hij uit handen van sportschepen Peter Simoens. De bloemen werden overhandigd door raadslid Franka Bogaert.





(MAN)