Okra-mannen hanteerden de vislijn aan Den Drijf 07 augustus 2018

In plaats van de wekelijkse kaart- en teerlingnamiddag in lokaal De Kring trokken de leden van de Okra-gepensioneerdenbond onder leiding van Marie-Jeanne Ronsse naar viswater Den Drijf. Terwijl een twaalftal mannen er - met begeleiding van ervaren vissers - de vislijn hanteerden, amuseerden de vrouwen zich in de schaduw via enkele gezelschapspelletjes. En het was Robert Goeminne die zich de beste visser toonde en het meeste gewicht aan de haak kreeg, zodat hij dan ook de beker mee naar huis mocht nemen.





(MAN)