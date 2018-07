OCMW betaalt mee voor elektrische fietsen personeel 12 juli 2018

02u53 0 Oudenaarde Het OCMW van Oudenaarde krijgt van de provincie een subsidie van 15.000 euro voor de aankoop van elektrische fietsen voor het woon-werkverkeer van het personeel.

"In het kader van een bijdrage te leveren aan minder uitstoot van CO2, hadden we een project ingediend om het personeel te stimuleren over te schakelen van het gebruik van de wagen naar de e-bike voor het woon-werkverkeer", zegt OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V). "Via een groepsaankoop willen wij onze medewerkers de kans geven om zich aan zeer voordelige voorwaarden een e-bike aan te schaffen. Door de subsidie van de provincie kunnen wij tot 300 euro extra korting geven bovenop de korting van de groepsaankoop. Dat zal in totaal al snel een voordeel van 600 euro zijn", becijfert Vercamer.





Het OCMW verwacht dat 30 à 40 personeelsleden zullen intekenen op deze groepsaankoop om dan met de e-bike de woon-werkverplaatsingen te doen. Het streefdoel is dat na één jaar 85% van de medewerkers met de aangekochte fiets het dagelijks woon-werkverkeer doet. Dit kadert ook in het klimaatplan van onze stad (ondertekend in 2015), waarbij we de CO2-uitstoot op ons grondgebied tegen 2020 met 20% willen verminderen. We hopen hiermee een voorbeeldfunctie te vervullen voor andere bedrijven en organisaties in onze stad", zegt de OCMW-voorzitter.





