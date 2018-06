Nu nog illegaal, straks politiekantoor STAD MOET VERGUNNING VAN TIJDELIJK ONDERKOMEN HERNIEUWEN RONNY DE COSTER

27 juni 2018

02u46 16 Oudenaarde De verlaten containerbouw achter het OCMW-rusthuis verdwijnt niet: de politie neemt er tijdelijk haar intrek en daarna mogen verenigingen het gebouw gebruiken. Daarvoor is een nieuwe bouwvergunning nodig, want de vorige is verlopen.

De containerkantoren zijn zes jaar gelden opgetrokken door het Algemeen Ziekenhuis van Oudenaarde (AZO). Naar aanleiding van verbouwingswerkzaamheden aan de kliniek moest haar directie op zoek naar nieuwe ziekenhuisruimte. Ze vond de OCMW-administratie bereid om haar plaats af te staan in het Sint-Elisabethgebouw naast het ziekenhuis. In ruil bouwde het AZO de containers op grond van het OCMW, dat daar tijdelijk (voor vijf jaar, red.) zijn bureaus installeerde. Voor de modulaire bouw, die helemaal werd betaald door het ziekenhuis, verleende het OCMW opstalrecht. Daardoor is het OCMW nu eigenaar van de containers.





Vandalen

Na de ziekenhuisrenovatie is iedereen naar zijn vroegere stek teruggekeerd en staan de containers er verlaten bij. "Ze zijn verwaarloosd", vindt gemeenteraadslid Roland Van Heddegem (N-VA). "Ze trekken intussen ook al vandalen aan, want er zijn zelfs al verschillende ruiten gesneuveld. Het gebouw is intussen ook een bouwovertreding: er was een tijdelijke vergunning, maar die is in mei 2017 al verlopen. Daarna moest het terrein in de oorspronkelijke staat worden hersteld, zo staat in de vergunningsvoorwaarden. Ik heb de stad er maanden geleden al voor gewaarschuwd, dat we naar een illegale toestand zouden gaan. Terwijl het gebouw volgens mij heel nuttig zou kunnen zijn voor het verenigingsleven. Dan moet er natuurlijk wel eerst een nieuwe vergunning komen", bedenkt Van Heddegem.





Nieuwe aanvraag

"We gaan die containers niet afbreken en zullen inderdaad een nieuwe vergunningsaanvraag indienen bij de stad", zegt OCMW-voorzitter Stefaan Vercamer (CD&V). "We hebben die gebouwen laten bekijken door een ingenieur. Die komt tot de bevinding dat ze nog minstens vijftien jaar kunnen meegaan, zonder dat daar snel grote kosten aan moeten gebeuren", zegt Vercamer.





Hij gelooft dat de verlaten containerkantoren de politie nog goed van pas kunnen komen. "Tijdens de geplande verbouwing van het politiekantoor heeft de politie een tijdelijke werkruimte nodig. Het plan is om de containers achter het woonzorgcentrum daarvoor te gebruiken", zegt Vercamer. "Hij kreeg ook al veel vragen van Oudenaardse verenigingen die ook wel graag een plaatsje willen in de verlaten containers. Ook op die vraag willen we graag ingaan, maar eerst zal het gebouw dus voor de politie zijn."