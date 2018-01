Nu inschrijven voor Ratrace Bikerun 02u42 0 Oudenaarde Het Ratrace Triathlon Team Oudenaarde start met de inschrijvingen voor de Ratrace Bikerun aan de Donk in Oudenaarde.

De race is pas op 9 maart, maar het aantal inschrijvengen is beperkt tot 100 duo's. Snel inschrijven is daarom de boodschap. De ratrace bikerun is een sportieve uitdaging voor duo's waarbij je als koppel (één loper en één fietser) een veertiental kilometer aflegt. Onderling mag je tijdens de hele bikerun zoveel wisselen van functie (lopen of fietsen) als je zelf wil. Het parcours loopt langs de natuurlijke omgeving van de Donk en Scheldemeersen in Oudenaarde. Voor de getrainde sportievelingen is dit een uitgelezen intervaltraining. Voor de recreatieve sporters is dit een mooie, sportieve beleving waarbij je als duo meer aankan dan alleen. Er is een facultatieve tijdsregistratie voorzien. Al benadrukt de oranisatie, dat het sportieve plezier de bovenhand heeft op de wedstrijd en de plaatsen.





Deelnemen kost 6 euro per persoon. Leden van het Ratrace Triathlon Team Oudenaarde betalen maar 3 euro. Inschrijven kan online via http://ratraceteam.be/bikerun





(DCRB)