Nu inschrijven voor mountainbiketocht op paasmaandag aan de Donk Ronny De Coster

09 april 2019

18u15 0 Oudenaarde Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen op maandag 22 april deelnemen aan “Helden van het veld”, een mountainbiketocht die vertrekt aan de Donk in Oudenaarde.

Deelnemers verzamelen om 9.30 uur op de parking Donk langs de Minderbroedersstraat in Oudenaarde, waar ze een half uur later vertrekken voor een ritje als opwarmer op het Recreatiedomein Den Donk. Daarna trekken ze in groep en onder begeleiding door de Scheldemeersen richting Petegem en terug op een vlak en grotendeels onverhard parcours. Wie dan nog veel energie heeft, kan zich wagen aan een hindernissenparcours op Den Donk. Onderweg is er tijd om even uit te blazen en te genieten van een versnapering.

Deelnemers moeten vergezeld zijn van een volwassen begeleider. De deelnameprijs bedraagt 2 euro. Betalen kan ter plaatse, maar inschrijven moet vòòr 18 april via www.pasar.be/activiteit/fietsen/helden-van-het-veld-mountainbiketocht

Meer info bij Marie-Claire Martens marieclaire.martens@pasar.be, tel. 0494 57 02 10