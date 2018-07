Nox.X Museumnacht speelt 'voorzichtig' met vuur 06 juli 2018

02u30 0 Oudenaarde Voor de zeventiende keer vindt zaterdag in hartje Ename de Nox.X Museumnacht plaats. Bij de straatanimatie zit ook nu weer veel vuur. "We nemen extra maatregelen naar aanleiding van de droogte", zegt Peter Bijls.

Vuur, dans en magie, dat zijn elk jaar de drie sleutelwoorden op de Nox.X Museumnacht die zaterdagavond en -nacht plaatsvindt op zeven plaatsen in en rond het Provinciaal Archeologisch Museum (PAM) in Ename. Vooral met het vuur wordt het dit jaar toch opletten. De provincie Oost-Vlaanderen heeft enkele dagen geleden nog een algemeen rookverbod ingesteld voor alle provinciale domeinen. Het PAM hoort daar dus ook bij.





Meer brandblussers

Toch gaan de verschillende vuuracts door. "We nemen wel extra veiligheidsmaatregelen. Er zullen nog meer brandblusapparaten dan anders worden voorzien en ook alle medewerkers worden gebrieft over wat ze moeten doen om brand te voorkomen en te bestrijden", zegt Peter Bijls, voorzitter van de organisatie. Ook de artiesten die met vuur spelen, moeten bijkomende maatregelen nemen.





Het is intussen de zeventiende keer dat het evenement plaatsvindt. Het lokt elk jaar duizenden toeschouwers.





De Nox.X Museumnacht in het Provinciaal Archeologisch Museum start zaterdag om 20 uur en loopt tot 1 uur in de ochtend. Het programma zit vol muziek, straatanimatie, circusacts en vertelsessies. Alle evenementen staan op de website www. museumnacht-ename.be





(DCRB)