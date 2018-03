Nog dit jaar heraanleg N46 Burgemeester denkt aan trajectcontrole 23 maart 2018

02u51 0 Oudenaarde Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) laat nog dit jaar het wegdek van een deel van de N46 in Ename en Nederename herstellen. "Dat moet het rijcomfort verbeteren en de geluidsoverlast voor de omwonenden verminderen. Maar het kan ook leiden tot sneller verkeer. Misschien moet er trajectcontrole komen", bedenkt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).

Nederename





Nog dit jaar zullen asfalteringswerken worden uitgevoerd in de Martijn Van Torhoustraat, Abdijstraat, Nederenamestraat, van iets vòòr de kruising met de Wallestraat tot aan Boslos. Het wegdek van dit deel van de N46 bevindt zich in slechte staat, wat niet alleen tot een verminderd rijcomfort leidt, maar ook tot geluidsoverlast voor de buurt.





Drie maanden werken

"Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bevestigde me dat het wegdek nog dit jaar (vermoedelijk voor het einde van de zomer al) vernieuwd wordt. De werkzaamheden zullen in twee fasen gebeuren, waarbij voor elke weghelft gerekend wordt op een duur van de werken van anderhalve maand", zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).





"Samen met de lokale politie zijn we er als stadsbestuur wel voor beducht dat een beter wegdek tot nog meer snelheidsovertredingen kan leiden. De Nederenamestraat scoort op dat vlak nu al niet al te beste punten. In de periode 2015-2017 vonden in die zone 13 verkeersongevallen met gewonden plaats. Hoewel in diezelfde periode liefst 23 snelheidscontroles gehouden werden, zijn veel van die ongevallen nog steeds te wijten aan een overdreven snelheid. Het wegdek is aan herstelling toe, maar het mag er niet toe leiden dat de Nederenamestraat een 'autostrade' wordt. De verkeersveiligheid moet eerste prioriteit blijven", zegt De Meulemeester.





"De lokale politie voert al zeer geregeld snelheidscontroles uit en snelheidsremmende infrastructurele maatregelen liggen hier niet voor de hand. Misschien moeten we durven denken aan trajectcontrole op dit stuk invalsweg naar onze stad. Nu ook minister Weyts zich voorstander toont voor de uitbreiding van dit systeem naar gewestwegen, is dat het onderzoeken waard", vindt De Meulemeester. (DCRB)