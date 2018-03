Nog 2,18 promille na fles whisky avond voordien 22 maart 2018

Een man uit Oudenaarde werd veroordeeld tot een boete van 800 euro en een rijverbod van 45 dagen nadat hij tegen drie geparkeerde voertuigen was gereden. Hij verklaarde dat hij werd afgeleid door een manoeuvre, maar na controle bleek dat hij 2,18 promille alcohol in het bloed had. Bovendien reed hij te snel. De beklaagde had naar eigen zeggen die dag niets gedronken, maar de avond voordien wel een fles whisky soldaat gemaakt. Daar was hij duidelijk nog niet van bekomen. (TVR)