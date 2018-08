Noël is clubkoning bij De Lustige Vinkeniers 09 augustus 2018

02u29 0

Onlangs was er de laatste zetting van het seizoen bij de koninklijke vinkenmaatschappij De Lustige Vinkeniers. En die werd gewonnen door Daniël Meirlaen uit Deurle. Hij haalde het van Asperling Dirk De Keyzer en Gert Van Durme uit Nederename. Nadien werden in clublokaal De Kring bij Luc en Peggy ook de laureaten van het seizoen voorgesteld en in de bloemen gezet. Clubkoning werd trouw lid Noêl Van den Meersschaut en die kreeg Maybritt Van Beneden als koningin aan zijn zijde. Eddy Van Beneden werd clubkampioen, terwijl Rita Vandercoilden clubkampioene werd.











(MAN)