Nikki Kiekens moet als jeugdopbouwwerker bruggen bouwen tussen jongeren en het stadsbestuur

02 april 2019

20u13 0 Oudenaarde Het stadsbestuur van Oudenaarde heeft Nikki Kiekens aangesteld als jeugdopbouwwerker.

“Jeugdopbouwwerk, komt er kort gezegd op neer dat ik in de bres spring voor kinderen en jongeren die de weg niet vinden naar het vrijetijdsaanbod en andere belangrijke organisaties in Oudenaarde”, zegt Nikki Kiekens.

Bruggen bouwen

“Ik ga op stap in de wijken en straten van Oudenaarde om te praten met onze jeugd. Bij hen zoek ik signalen, noden en behoeften die niet doorstromen naar ons vrijetijdsaanbod en het beleid van Oudenaarde. En ik ga in gesprek met verschillende diensten in onze stad en probeer bruggen te bouwen waar nodig”, zo schetst de kersverse jeugdopbouwwerker zijn taakomschrijving.