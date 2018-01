Nieuwkomer Lieven dartskampioen bij 'De Genieters' 02u37 0 Foto André Marlier

Lieven Van den Meersschaut, die zijn eerste jaar lid is van dartsclub 'De Genieters' in lokaal 't Genieterke bij Erna Merchiers, heeft zich meteen gekroond tot kampioen. Hij haalde het van Frank Theunissen en het duo Peter Van Malleghem-Stijn Schiettecatte. Eerste vrouw werd Carine Van Malleghem, de rode lantaarn was voor An Vandriessche. De club bestaat 8 jaar. Eenmaal per maand houdt ze op zondagnamiddag haar wedstrijden. Die worden in goede banen geleid door Peter Van Malleghem.





(MAN)