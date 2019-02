Nieuwe wijk in Oudenaarde krijgt eerste ‘Tiny Forest’ van Vlaanderen Plannen voor nieuwe woonwijk Saffre Frères-fabriek aan de Dijkstraat zijn klaar. Ronny De Coster

16 februari 2019

15u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde De nieuwe woonwijk op de site van de verlaten Saffre Frères-fabriek aan de Dijkstraat in Oudenaarde krijgt naast de 265 woningen, een nieuw plein en de ondernemershub meer dan 5.000 vierkante meter groen. Eén specifiek stuk daarvan wordt het allereerste ‘Tiny Forest’ van Vlaanderen. “Dat is een dichtbegroeid, inheems bos dat door de toekomstige bewoners zal worden aangelegd”, zegt Nicolas Bearelle, CEO van projectontwikkelaar Revive.

Zo’n ‘stadsbos’ van Tiny Forest doet in ons land nog geen belletje rinkelen, maar in Nederland staan er al 21 en komen er het komende jaar zeker nog 50 bij.

“Het doel is om mensen bij elkaar te brengen, hen in contact brengen met de natuur en meer natuurlijke beweegruimte voor jong en oud creëren. Het open karakter en de aanwezigheid van de vele groene ruimtes past volledig binnen onze visie van stadsontwikkeling anno 2019, waarbij leefbaarheid op de eerste plaats komt. Daar past het Tiny Forest perfect in. In Nederland is al bewezen dat zo’n bos zorgt voor een unieke woonbeleving: kinderen leren er over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. En ook de luchtkwaliteit is beter met zo’n stadsbos”, zegt Nicolas Bearelle, CEO van Revive, de Gentse projectontwikkelaar die de wijk bouwt/

265 duurzame woningen

De oude textielfabriek Saffre Frères ondergaat een volledige transformatie en wordt herontwikkeld tot een duurzame, autoluwe en groene wijk ‘Saffrou’. De site van 41.000 m² groot maakt plaats voor 265 duurzame woningen, meer dan 5.000 m² groen, een nieuw plein en een ondergrondse parking. Bij de honderden woon-units zitten zowel compacte één-, twee- en drieslaapkamerappartementen en penthouses, als grote en flexibel ingevulde woningen.

“Saffrou wordt de duurzaamste woon- en werkwijk van de regio”, maakt Bearelle zich sterk. “Zo zullen er geen fossiele brandstoffen te vinden zijn door het gebruik van warmtepompen. Daarnaast komen er ook zonnepanelen en zullen we bijvoorbeeld oude bakstenen van de voormalige fabriek recycleren als publieke zitbanken. De ligging van de wijk - vlakbij de Markt en het station van Oudenaarde - is bovendien een groot pluspunt”, bedenkt de bouwheer.

Ondernemershub

Het centrale gebouw van de vervallen textielfabriek krijgt een nieuwe bestemming: het wordt omgevormd tot een echte ondernemershub met enkele kantoren. Aan de kant van de Dijkstraat komen er ook ruimtes voor winkels en wellicht een restaurant of een bar.

Het bouwplan verloopt in drie fases. De bouwwerkzaamheden starten in het najaar. In een eerste fase worden er 56 appartementen en 29 huizen en de ondernemershub gerealiseerd. De eerste bewoners zullen begin 2022 hun intrek kunnen nemen. Binnen acht jaar moet de hele wijk klaar zijn.

Een appartement kopen op de site Saffrou zal kunnen vanaf184.000 euro. De kostprijs voor een huis met eigen tuin start vanaf 259.000 euro.

Meer info: saffrou.be.