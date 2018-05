Nieuwe verkiezingen, nieuw masterplan ZES JAAR OUDE STUDIE STATIONSBUURT NOG NIET UITGEWERKT FRANK EECKHOUT

02u50 0 Oudenaarde Met de verkiezingen in zicht werkt Oudenaarde weer aan een masterplan voor de stationsbuurt. "Om te lachen. In maart 2012, ook vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, werd al een plan goedgekeurd", stelt Dagmar Beernaert (sp.a) scherp.

Oudenaarde betaalde zes jaar geleden 15.000 euro aan een studiebureau voor de opmaak van een Masterplan Stationsomgeving. "De stad betaalde toen ook 160.000 euro voor een huis in de Broekstraat dat moest afgebroken worden. Dat plan werd met heel wat toeters en bellen voorgesteld en goedgekeurd, maar van al die mooie beloftes kwam niets in huis. Erger nog, de uitbater van het stationsbuffet kreeg een parking voor zijn deur in plaats van het beloofde terras. En laat het nu net die belofte zijn die de man over de streep trok om zijn contract te verlengen", zegt gemeenteraadslid Dagmar Beernaert misnoegd.





"En nu, toevallig vijf maanden voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen, kondigt het stadsbestuur doodleuk aan dat het bezig is met een nieuw masterplan. Komaan zeg, wie gelooft die mensen nog? En wat zal een nieuw plan, dat na de verkiezingen toch in de vuilnisbak verdwijnt, kosten? Dit is wraakroepend naar de bewoners in de stationsbuurt toe. Zij werden zes jaar geleden al een plan voor de buurt beloofd. Tegelijk werd aangekondigd dat eigenaars van panden op het Stationsplein een subsidie zouden krijgen als ze hun gevel opknapten, de bovenverdieping ombouwden tot woonst of verschillende handelspanden samenvoegden. Op zich positief natuurlijk, maar toen sp.a in februari tijdens de gemeenteraad de opmerking maakte om ook de Beverestraat, de Stationsstraat en het Stationsplein op te nemen in de plannen, werd onze opmerking weggewimpeld. De logica is zoek. Of worden de subsidies in Oudenaarde à la tête du client uitgewerkt?", vraagt Beernaert zich af.





Volgens burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) heeft dit niets met verkiezingskoorts te maken. "Het plan werd zes jaar geleden afgevoerd omdat de NMBS geen geld had. Een nieuwe stationsomgeving is echter broodnodig. Daarom zijn we bezig met de opmaak van een nieuw plan. Parking en toegankelijkheid zijn van groot belang. De hele omgeving wordt erin betrokken. De opmaak van dat plan kan nog enkele maanden aanslepen", reageert De Meulemeester. Op de vraag of de NMBS deze keer wel geld heeft om de plannen te verwezenlijken, blijft de burgemeester het antwoord schuldig. "Dat valt af te wachten."