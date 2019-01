Nieuwe uitbaters Jonas en Sarah breiden Huis van Parma in Oudenaarde uit met tea-room Ronny De Coster

04 januari 2019

16u29 0 Oudenaarde Het bekende restaurant Huis van Parma aan de Markt in Oudenaarde heeft nieuwe uitbaters. Jonas De Groote (26) en Sarah Leutenez (25) heropenen de zaak niet alleen als restaurant, maar breiden ze ook uit met een tea-room.

Jonas komt uit Asper en heeft een opleiding als bakker achter de rug. Sarah is zijn schoonzus. De Zingemse is kok en zal in het heropende Huis van Parma achter het fornuis staan.

“Het is onze eerste eigen zaak, maar we kunnen terugblikken op flink wat ervaring. Ik ben al van mijn vijftiende in de horeca actief”, vertelt Sarah.

Varkenswangetjes en paling in ‘t groen

“Het huis van Parma is een gekende zaak. Het is onze ambitie om die nog een flinke boost te geven. Met zicht op de helemaal vernieuwde Markt zitten we hier op een toplocatie. Dat willen we zeker uitspelen en op termijn willen we het pand ook nog opfrissen. Maar eerst willen we de klanten natuurlijk vooral verrassen met wat op het bord komt. We serveren hier de echte Belgische keuken. Specialiteiten zijn onder meer onze paling in ’t groen en de varkenswangetjes met Adriaen Brouwerbier”, kondigt Sarah aan.

Ook tea-room

Helemaal nieuw is, dat het Huis van Parma niet langer alleen een restaurant is, maar na de middag ook een tea-room wordt. “Als bakker maak ik er een erezaak van om bij de koffie heerlijke eigen creaties te serveren”, pikt Jonas in.

Het Huis van Parma is van woensdag tot zondag open van 9.30 tot 21 uur. Op donderdag, marktdag in Oudenaarde, gaat de deur al om 8 uur open en zijn er croissants bij de koffie.