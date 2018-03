Nieuwe toplaag voor sportveld Smallendam 30 maart 2018

02u58 0

Het sportveld aan de Smallendam krijgt een nieuwe toplaag. Het terrein, dat eigendom is van de stad, wordt overdag gebruikt door de KBO-school Walburga en is buiten de schooluren ter beschikking van omwonenden. De toplaag van het sportveld is in slechte staat en moet worden vernieuwd. Kostprijs: 65.806 euro. De investering is tijdens de jongste gemeenteraad goedgekeurd. (DCRB)