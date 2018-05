Nieuw schooljaar Bernarduscollege begint zondag SCHOOL LAAT NIEUWBOUW ZIEN OP OPEN WERVENDAG THOMAS VANDEWALLE

04 mei 2018

02u48 0 Oudenaarde Op de Open Wervendag zondag zet onder meer het Bernarduscollege in Oudenaarde de deuren open. "Bezoekers kunnen zich voorstellen hoe het er volgend schooljaar in de passiefbouw aan toe zal gaan", zegt directeur Lieven Cnudde.

In heel België openen zondag ongeveer 150 bouwprojecten tussen 10 en 17 uur hun hekken voor het grote publiek. Innovatie is dit jaar centraal thema. De bouw evolueert met een merkwaardige snelheid, vooral op vlak van technologie, en de deelnemende bouwbedrijven willen met hun projecten aantonen dat ze de toon zetten met een toekomstgerichte visie.





In Oudenaarde kan men terecht op de site van het Bernarduscollege in de Hoogstraat. De school bouwt er aan de toekomst met een comfortabele, passieve nieuwbouw van bijna vierduizend vierkante meter. De eerste fase, beëindigd in februari vorig jaar, bestond uit de afbraak en het optrekken een nieuwbouw met elf lokalen. Deze werden vorig jaar in gebruik genomen. De tweede fase, die nu bezig is, omvat vier les-, vier techniek- en twee wetenschapslokalen, een atrium en een aula met 350 zitplaatsen.





Grootste project ooit

De oplevering van het nieuwe schoolgebouw is gepland in juni dit jaar. "Het gebouw bevindt zich stilaan in staat van afwerking", zegt directeur Lieven Cnudde.





"In september zal nog een grote officiële opening volgen, maar liefhebbers kunnen zondag al eens rondlopen in de nieuwe schoolgangen en zich al eens voorstellen hoe het er volgend schooljaar aan toe zal gaan. Een van de blikvangers is de grote auto. Deze is in de eerste plaats bedoeld voor schoolactiviteiten zoals film, toneel en lezingen. Na de schooluren is het best mogelijk dat verenigingen en organisaties van deze locatie gebruik kunnen maken. Met deze nieuwbouw willen we ook het probleem van de te hoge bezettingsgraad van de klassen in deze school oplossen. Leerlingen moeten zich nu tussen twee lesuren te veel van het ene lokaal naar het andere verplaatsen en verliezen daarbij tijd."





Het nieuwbouwproject is, met een prijskaartje van 6,5 miljoen euro, het grootste in de geschiedenis van het college.





Nieuwe woonwijk

In Kruishoutem kan men terecht op de site achter het gemeentehuis, waar een nieuwe woonwijk met 85 woningen en appartementen wordt gerealiseerd. Liefhebbers kunnen er appartementen en woningen van Danilith bekijken in verschillende fases van het bouwproces. In het appartementencomplex bevinden zich ondergrondse bergingen, fietsbergingen en autostaanplaatsen. De site is bereikbaar via de Brugstraat.