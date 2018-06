Nieuw leven voor Zwartzusterklooster DEKENALE WERKEN VERKOOPT TUIN EN RESTAUREERT GEBOUWEN MET OPBRENGST RONNY DE COSTER

19 juni 2018

02u31 0 Oudenaarde De stad Oudenaarde en de vzw Dekenale Werken hebben een akkoord bereikt over de verkoop van de ommuurde tuin van het Zwartzusterklooster. "Dankzij deze overeenkomst kan de tuin als groene oase voor het publiek opengesteld worden én is de restauratie van het Zwartezustersklooster meteen ook verzekerd", klinkt het.

"De site rond het klooster ligt op een strategische plek langs de Scheldekaai tussen de abdij Maagdendaele en de kerk van Pamele. Met het stadsbestuur leveren we al jaren, en met succes, grote inspanningen om de Scheldeboorden in het centrum op te waarderen. Het klooster en de bijhorende tuin passen perfect binnen dit plaatje", vindt schepen van Ruimtelijke Ordening Mathieu De Cock (CD&V). Maar het gebouw is in slechte staat en moet gerestaureerd worden. "Vzw Dekenale Werken, de huidige eigenaar, is dan ook vastberaden om het klooster terug in ere te herstellen, en het beschikbaar te stellen voor Oudenaardse verenigingen, zoals de laatste 'zwarte zusters' het wilden", zegt Jose Van Innis, penningmeester van vzw Dekenale Werken.





De vzw behoudt dus het verlaten klooster, maar krijgt dankzij de verkoop van de parktuin aan de stad de nodige centen om de restauratie te financieren. "De grond die we nu overkopen, is in principe bebouwbaar. Maar omdat Pamele al zeer dicht bebouwd is, zag de stad liever geen nieuwe grote bebouwing op deze historische plek langs de Schelde. Daarom werd onderling overeengekomen de tuin aan de stad te verkopen, in plaats van aan een private ontwikkelaar", pinkt schepen van Openbare Werken Guy Hove (Open Vld) in.





Vzw Dekenale Werken engageert zich om de verkoopprijs van ongeveer 690.000 euro rechtstreeks en op korte termijn in te zetten voor de restauratie van het klooster. Het complex zal zowel binnen als buiten volledig opgeknapt worden. Naast de opbrengst van de verkoop van de tuin, zal de vzw ook eigenlijk middelenen subsidies van de Vlaamse overheid gebruiken. Het oude klooster is immers sinds 1981 beschermd als monument. Dat maakt dat Vlaanderen mee betaalt bij een restauratie. De ruimtes in het klooster zullen ter beschikking komen van de Oudenaardse verenigingen en kunnen toeristisch ontsloten worden, bijvoorbeeld tijdens activiteiten in de naastgelegen Pamelekerk of bij gegidste rondleidingen, zo voorziet het stadsbestuur. De ommuurde kloostertuin wordt eigendom van de stad, die er in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed een publiek toegankelijk stadsparkje van wil maken.