Niemand voor de televisie op Buitenspeeldag 18 april 2018

Verschillende gemeenten organiseren vandaag leuke activiteiten voor de Buitenspeeldag. In Ronse verandert de Grote Markt vanaf 15 uur in een speeltuin met springkastelen, een bungeerun, een panna voetbalkooi en meer. In Zingem spelen de kinderen in Boterhoek. De bewoners van die straat wonnen de wedstrijd die de gemeente had uitgeschreven, omdat het met de origineelste ideeën kwam. Naast traditionele buitenactiviteiten zoals touwtje springen, knikkeren, rolschaatsen, hoelahoepen, touwtrekken en steltlopen, bedachten de inwoners van de straat ook een paar toepasselijke varianten zoals botervlootjegooien, boterdoekje leggen en 1-2-3 boterhoekske. Ook in onder andere Zottegem, Brakel, Kruishoutem, Oudenaarde, Wortegem-Petegem, Lierde en Kluisbergen wordt er buiten gespeeld. Meer info vind je op www.buitenspeeldag.be. (DCRB/LDO)