Negen sociale woningen feestelijk ingehuldigd 01 maart 2018

02u56 0 Oudenaarde Aan het Klokkeveld in Mater zijn gisteren negen nieuwe sociale woningen feestelijk in gebruik genomen. Buurtbewoners konden de nieuwe woningen bezichtigen en maakten ook al eens kennis met hun nieuwe buren.

De huizen zijn gebouwd door de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. Die investeerde hier 1.350.000 euro. De woonwijk Klokkeveld dateert van de bouwjaren 1971 en '76.





Acht van de toenmalige woningen zijn gesloopt om plaats te maken voor negen nieuwe. De nieuwe woningen hebben allemaal twee slaapkamers.





86 bijkomende woningen

"We kiezen er bewust voor om ook in de deelgemeente van Oudenaarde betaalbare woningen mogelijk te maken. Zo spreiden we het aanbod van onze woningen over het grondgebied van de stad en is het voor onze klanten mogelijk om ook in het meer landelijke deel van Oudenaarde te wonen", zeg Stefaan Vercamer, voorzitter van de bouwmaatschappij.





Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen beschikt intussen over 1.218 woongelegenheden, waarvan iets meer dan de helft in Oudenaarde.





"Van de sociale huurwoningen in Oudenaarde bevindt één op vier zich in het stadscentrum. We hebben ook nog nieuwbouwprojecten op de tekentafel liggen voor Leupegem, Volkegem en Eine. Die zullen goed zijn voor nog eens 56 bijkomende huurwoonsten en 30 koopwoningen", voorziet Jeanique Van Den Heede, directeur van de sociale bouwmaatschappij. (DCRB)