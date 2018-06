Natuurbegraafplaats bij Meulewal 08 juni 2018

02u35 0

Er komt een zogenaamde natuurbegraafplaats in Eine. De stad laat die eind dit jaar aanleggen bij de stedelijke begraafplaats Meulewal in Eine. Op een natuurbegraafplaats kunnen nabestaanden de as van hun geliefde begraven in een organische urne in een groene omgeving en bosrijk gebied. Het ingraven van de urne kan bij een boom die de nabestaanden zelf mogen kiezen. De stadsdiensten zullen wel in kaart brengen waar alle urnen begraven liggen. Natuurbegraafplaatsen zijn vooral in Nederland erg in trek, maar komen in Vlaanderen nog niet zo vaak voor. Pas sinds eind 2016 voorziet ook de Vlaamse wetgeving de mogelijkheid voor natuurbegraafplaatsen. (DCRB)