Nadarhekken op Markt ruimen plaats voor bloembakken 03 augustus 2018

De nadarhekken die verhinderden dat bestuurders met de wagen rond het Oudenaardse Marktplein rijden, ruimden plaats voor enkele robuuste bloembakken.





Toch zijn ook die maar een tijdelijke oplossing. "De bedoeling is dat bussen van De Lijn en taxi's binnenkort wél volledig rond het Marktplein kunnen om zo richting het Tacambaroplein te rijden", zegt mobiliteitsschepen Lieven Cnudde (CD&V). "Het is uiteraard onbegonnen werk om die bloembakken elke keer aan de kant te zetten. Daarom wordt een slimme camera geïnstalleerd."





Enkel openbaar vervoer zal er dus door mogen. Andere bestuurders die het zich toch riskeren, mogen een boete in de bus verwachten. (TVR)