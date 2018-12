Nachtelijke dieven klemgereden na inbraak in krantenwinkel in Nederename



Daders klauteren met 40 kilogram zware kluis over dak van magazijn Ronny De Coster

05 december 2018

16u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Oudenaarde Agenten van de politie Vlaamse Ardennen hebben in de nacht van dinsdag op woensdag na een achtervolging een auto van een inbrekersduo klemgereden. Een Albanees van 39 en een Kosovaar van 27 waren op de vlucht, nadat ze in de krantenwinkel De Krantenhoek in Nederename hadden ingebroken. “Het moeten sterke mannen geweest zijn, want ze hebben hier met een veertig kilogram zware kluis op het dak gelopen”, getuigt winkelierster Anja Anno onthutst.

Het was iets na kwart over drie in de ochtend, toen Anja Anno van in haar slaapkamer boven haar krantenwinkel aan de Oudstrijdersstraat in Nederename lawaai hoorde. “Er viel iets op de grond. Later is gebleken dat het de kassa in de winkel was”, vertelt Anja, die samen met Carine De Rouck de zaak uitbaat.

“Op het moment dat ik werd gewekt, moeten de daders hier al een hele tijd in het gebouw geweest zijn. Ze zijn achteraan bij ons magazijn geraakt via de buren. Van op de speelplaats van de school baanden ze zich nog een weg door twee tuinen om daarna op ons dakterras te klauteren. Daarin hebben ze een gat gemaakt van ongeveer een vierkante meter groot, waarlangs ze naar beneden zijn gekropen”, getuigt de winkelierster.

Met zware kluis over dak geklommen

Eerst namen de inbrekers alle tijd om de hele keuken van de woning te doorzoeken. “Daar hebben ze onder meer geld en een iPad gestolen en ook een brandkast meegenomen waarin bijna duizend euro en krasbiljetten staken. Het is haast niet te geloven, maar met die kluis, die toch meer dan veertig kilogram weegt, zijn ze over het dak geklommen en nog een een twintigtal meter door een dakgoot gestapt. Het moeten dus toch wel sterkte kerels geweest zijn”, bedenkt Anja.

Recht in de ogen

Eén inbreker heeft ze nog recht in de ogen gekeken. “Ik keek op de monitor van de camera’s die in de winkel hangen net op het moment dat één van die gangsters de lens wou afplakken met tape. Hij stond dus pal met zijn gezicht bij die camera. Dat was echt wel schrikken. Dit beeld zal me nog lang bijblijven”, vreest Anja. “Ik greep toen mijn gsm en heb de politie gebeld. Ik deed dat met heel luide stem in de hoop dat ik daardoor de daders zou verjagen. Maar het gerommel beneden ging nog even door. Uiteindelijk zijn de daders gevlucht via de Pelikaanstraat. Op de speelplaats voelden ze zich blijkbaar veilig, want daar namen ze nog de tijd om de brandkast open te wrikken. Niet slim van hen, want intussen arriveerde de politie”, aldus Anja.

Klemgereden op de N46

De toegesnelde interventieploeg van de politie merkte de auto op aan het kruispunt van de Pelikaanstraat en de Oudstrijdersstraat en zette de achtervolging in. In de Nederenamestraat (N46) reden de agenten de vluchtauto al klem en konden ze de twee inbrekers in de boeien slaan.

De verdachten zijn een 27-jarige man van Albanese nationaliteit en een 39-jarige van Kosovaarse nationaliteit, beiden zonder gekende woon- of verblijfplaats in België.

Beiden worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Oudenaarde. Het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, vordert hun aanhouding.