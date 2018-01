NAC-DFB houdt nieuwjaarsreceptie in driekoningenstijl 02u52 0 Foto André Marlier

Sindskort is minivoetbalclub NAC-DFB doorgedrongen tot eerste nationale en treedt daarnaast ook met een team aan in vierde nationale, de kerncompetitie Oudenaarde en met meerdere jeugdteams. Om de vriendschapsbanden aan te smeden en bestuur en sponsors te bedanken wordt jaarlijks uitgepakt met een nieuwjaarsreceptie in ontmoetingscentrum Sint-Vaast. En daar dit juist op driekoningendag viel, werd het een speciale editie waarbij gevraagd werd om in driekoningenstijl te komen en de respons was groot tot tevredenheid van voorzitter Jeroen Hantson en zijn bestuursteam.





(MAN)