Na de Tourgekte, de WK-droom

BURGEMEESTER OUDENAARDE WIL AANKOMST ORGANISEREN

Oudenaarde mocht al zes keer gaststad zijn voor de aankomst van de Ronde van Vlaanderen. Oudenaarde Na de Tourhetze deze week in Geraardsbergen, is het nu de beurt aan het WK wielrennen om de agenda te domineren. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters wil het WK in 2021 immers naar Vlaanderen halen en krijgt daarbij opvallend veel steun. Onder meer Oudenaards burgemeester Marnic De Meulemeester ziet een passage door de Vlaamse Ardennen helemaal zitten.

Terwijl ze in Geraardsbergen nu al door het dolle heen zijn omdat ze volgend jaar de Tour de France over de Muur zien klimmen, is er nog dat andere grote wielerevenement, dat Vlaanderen naar hier wil halen: het WK Wielrennen van 2021. Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) opperde vorige week de ambitie om het WK in Vlaanderen te krijgen. De minister gelooft dat Vlaanderen de organisatie in samenwerking met verschillende steden aankan.





Wielernatie

Ook bondsvoorzitter Tom Van Damme is ervan overtuigd dat het kan. "Ik denk dat wij als gerenommeerde wielernatie zeker kans maken om het WK in 2021 naar Vlaanderen te halen. Ik geloof in een goeie afloop", verklaarde Van Damme vorige week aan Sporza.





De sportzender organiseerde een poll met de vraag in welke stad het WK moet plaatsvinden als Vlaanderen het evenement binnenhaalt. Bijna 18 procent van de 35.000 deelnemers aan de peiling koos voor Oudenaarde, waarmee de stad op de tweede plaats staat. Want met één vierde van de stemmen kwam Geraardsbergen als favoriet uit de enquête.





Ronde van Vlaanderen

"Het is voor mijn part niet Geraardsbergen òf Oudenaarde", zegt de Oudenaardse burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld).





"Maar als het WK Wielrennen naar Vlaanderen komt, kan het volgens mij niet anders dan dat de renners klimmen over de heuvels en dokkeren over de kasseistroken van de Vlaamse Ardennen. Ik denk dat we als regio moeten ijveren om het WK naar hier te krijgen. Veel overtuigingskracht moeten we allicht niet aan de dag leggen: de Vlaamse Ardennen is bij uitstek dé wielerregio van ons land. De Ronde van Vlaanderen en andere klassiekers zijn daar de jongste jaren almaar meer het bewijs van.





En wat mijn eigen stad Oudenaarde betreft, steek ik zeker niet weg dat wij de ambitie hebben om hier een aankomst te organiseren. We hebben intussen met de Ronde van Vlaanderen al zes keer bewezen dat we dit kunnen", bedenkt De Meulemeester.





"Het WK in de Vlaamse Ardennen, dat zou een gigantische reclame zijn voor de streek. We voelen nu al de toeristische impact die de Ronde met zich meebrengt. Met een koers waar de hele wereld naar kijkt, zou het effect nog veel groter zijn", gelooft de Oudenaardse burgemeester.