Mullemse kunstenaar Kris Martin verrast door negatieve commentaren op ‘duur kunstwerk’: “Oudenaarde betaalt hier een eerlijke prijs” Ronny De Coster

28 maart 2019

16u37

Bron: Eigen berichgeving 0 Oudenaarde De Mullemse kunstenaar Kris Martin is flink geschrokken van de commentaren op de beslissing van het stadsbestuur van Oudenaarde om 54.000 euro te besteden aan een bronzen sculptuur van “maar” 1,75 meter hoog. “In het politieke gekibbel wens ik me niet te mengen en over smaken kan je ook moeilijk redetwisten. Maar wat de stad betaalt, is de marktwaarde van mijn werk", zegt de internationaal gerenommeerde Mullemnaar.

Het nieuws over de aankoop van het kunstwerk om op het nieuwe plein op de Scheldekop te plaatsen, maakt nogal wat reacties los. Kristof Meerschaut (N-VA) liet in de gemeenteraad al verstaan, dat hij de uitgave niet verantwoord vindt. Volgens het oppositieraadslid kan de stad haar cultuurbudget beter besteden aan verschillende projecten in plaats van één kunstwerk.

“Ik kan dit ook!”

Ook op sociale media kan de bronzen sculptuur van de Mullemse kunstenaar Kris Martin op weinig applaus rekenen. Tegenstanders noemen het spottend een vouwmeter en schertsen dat ze dit voor veel minder geld met wat materiaal uit een doe-het-zelfzaak ook hadden gekund.

“Maar dat is nu eens typisch aan kunst”, reageert Kris Martin. “Zeggen: ik kan dat ook. Maar de kern van de zaak is: je hebt het niet gedaan. Daar ligt het verschil. En als je alleen het brons rekent, dat ik voor dit werk heb gebruikt, vind je de prijs natùùrlijk veel te hoog. Waarom wordt er voor een potloodtekening van Picasso 300.000 euro betaald? Daar is het gebruikte materiaal nog véél minder waard. Ik heb niet de pretentie om me met Picasso te vergelijken. Maar het is ook de marktwaarde van de kunstenaar die de prijs van zijn werk bepaalt. En ook weer zonder op te scheppen, mag ik toch wel zeggen, dat de bedragen in mijn galerij in New York niet verschillen van wat ik hier voor mijn werken vraag. Tien jaar geleden zou ik voor dat beeld minder hebben gevraagd, maar intussen ben ik ook geëvolueerd”, legt Kris Martin uit.

Niets geforceerd

De kunstenaar benadrukt, dat de verkoop aan de stad er niet gekomen is op zijn initiatief. “Het is het stadsbestuur zelf, dat naar mij is gekomen met de vraag om een beeld te creëren, dat op die plaats zou passen. Ik denk niet dat ik me daarvoor nu moet verantwoorden: ik heb niets geforceerd. Ik heb een beeld voorgesteld dat niet te groot is, omdat ik besef dat de bewoners van de omliggende appartementen niet zouden gediend zijn met iets monumentaal dat ineens hun uitzicht verstoort. Ik heb gezegd wat het beeld zou kosten en het stadsbestuur heeft daarmee ingestemd”, vertelt de kunstenaar.

Een wederdienst?

Misschien bewijst de stad met de aankoop van dit kunstwerk Kris Martin wel een wederdienst: de Mullemnaar was enkele jaren geleden de organisator van het bijzonder succesvolle project Pass, dat in verschillende dorpen in Oudenaarde, Kruishoutem en Zingem internationale kunst exposeerde.

“Ik weet niet of het daardoor is dat de stad bij mij is gekomen, maar misschien is het wel door Pass dat ze me hebben ontdekt. En het is echt geen compensatie, maar met Pass heb ik als kunstenaar ook wel heel veel geld en energie in de stad gestopt. We zijn aan Pass begonnen met een startbudget van 25.000 euro. Dat geld kwam van mij persoonlijk. Volgend jaar komt er wellicht een nieuwe editie van Pass. Ik werk internationaal, maar betaal zoals elke inwoner van Oudenaarde ook hier belastingen. En die 54.000 euro die de stad nu aan mijn werk besteedt, is ook ongeveer wat ik elk jaar uitgeef aan goede doelen. Ik zeg dit niet omdat ik vind dat ik er mij moet voor verantwoorden dat de stad bij mij een werk koopt, want dat is haar beslissing. Maar het is voor sommigen toch zo gemakkelijk om jaloerse reacties uit te lokken. Dat de stad haar nek uitsteekt door daartegen te durven ingaan, vind ik een teken van lef hebben. Maar dat er in de maatschappij nog andere zaken zijn waaraan geld moet worden gegeven, is natuurlijk ook waar. Dat zijn keuzes die politici maken. Ik kan alleen maar zeggen: Oudenaarde betaalt hier een eerlijke prijs”, besluit Kris Martin.