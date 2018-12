Mountainbike van Vlaanderen verhuist van Oudenaarde naar het Hotond Sporthotel in Kluisbergen Ronny De Coster

28 december 2018

21u37 0 Oudenaarde Na twee succesvolle edities in Oudenaarde verhuist de Mountainbike van Vlaanderen zijn start/finishlocatie. Het enige driedaagse mountainbike-evenement van Vlaanderen kampeert voortaan aan het Hotond Sporthotel op het hoogste punt van Oost-Vlaanderen. De nieuwe locatie is samen met de introductie van een e-bikewedstrijd meteen ook de grootste wijziging aan het gesmaakte concept.

“Een berg vol mogelijkheden”, zo wil het Sporthotel, dat momenteel in volle aanbouw is bovenop de Hotondberg zich profileren. “Vanop de Hotond kijkt ejeuit over álle plaatsen met naam in onze streek: de Oude Kwaremont en de Paterberg, het Kluisbos, de Koppenberg. Het zijn iconische locaties waar de verzamelde mountainbikers van 23 tot en met 25 augustus 2019 hun sporthart kunnen ophalen”, bedenkt Simon Lamon, die samen met Peter Deconinck de Mountainbike van Vlaanderen organiseert.

Concept blijft

Ondanks de verhuis blijft het concept van de Mountainbike van Vlaanderen onveranderd. “Waarom veranderen wat goed is gebleken? De driedaagse wedstrijd voor de competitierenner en beter getrainde recreant vormt de kapstok waaraan alle andere evenementen worden opgehangen: de Ekopak Business Trophy op vrijdag; een recreatieve toertocht, de Summerbike Test- en Demodag, voor het eerst een e-bikewedstrijd op zaterdag en een manche van de Flanders Kids Series op zondag”, kondigt Simon Lamon aan.

Upgrade van het parcours

De verhuis naar het Hotond Sporthotel zorgt niet alleen voor indrukwekkende panorama’s voor fans en renners, maar ook voor een stevige upgrade van het parcours. “De vlakkere, vaak hectische begin- en eindfase rondom het centrum van Oudenaarde wordt vervangen door een mooie, veilige start- en finishklim op de flanken van de Hotondberg, en alle ‘hot spots’ voor bikers in de Vlaamse Ardennen bevinden zich nu nog dichterbij”, pikt Peter Deconinck in.

“Iedere deelnemer krijgt tijdens het driedaagse weekend ook een aantrekkelijke, technische passage door de Hotond Arena voor de wielen geschoven: de put die ooit ontstond door ontginning bewijst zich al jaren als het decor van de GP Mario De Clercq in het veldrijden. De finishlijn van de derde Mountainbike van Vlaanderen, die wordt getrokken tussen de put en de molen, hét icoon van het Hotond Sporthotel”, kondigt Deconinck aan.

Praktische info

Meer praktische informatie is te vinden op de website www.mountainbikevanvlaanderen.be.