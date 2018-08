Mountainbike van Vlaanderen opnieuw voltreffer 13 augustus 2018

De tweede editie van de Mountainbike van Vlaanderen was een voltreffer. "We hebben wel af te rekenen gekregen met een saboteur die de wegwijzers voor de wedstrijd heeft verdraaid. Daardoor zijn enkele deelnemers zondag op een verkeerd parcours terechtgekomen. Ik wil het niet meer aandacht geven dan het waard is: het was knap vervelend, maar we blikken toch vooral terug op een top-driedaagse", zegt Simon Lamon, die samen met Peter De Coninck het mountainbike-evenement voor de tweede keer heeft georganiseerd.





Uniek aan de Mountainbike van Vlaanderen is de combinatie van een echte competitiewedstrijd met tochten voor recreanten en ook 'dikkebandenraces' voor de kids. Die lokten gisteren een pak jonge rennertjes naar de startplaats aan de Donkvijver in Oudenaarde. (DCRB)