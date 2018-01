Motorcrosser Donny Vandekerckhove verzamelt zijn fans 25 januari 2018

02u47 0

Het tweedaagse eetfestijn ten voordele van motorcrosser Donny Vandekerckhove(21) uit Heurne lokte meer dan 700 familieleden, supporters en sympathisanten naar zaal Volkskring in Zingem. En dat was te verwachten, want bij de liefhebbersbond Vlaamse Motorcross Federatie, kortweg VMCF, schopte hij het vorig seizoen tot kampioen van België bij de inters B.





Dit heeft tot gevolg dat hij het komende seizoen, dat op 4 maart in Assenede van start gaat, bij de inters A zal rijden. Hij start met het nummer 24 op een splinternieuwe 450 cc-motorfiets, die werd voorgesteld op het eetfestijn.





(MAN)