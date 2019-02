Motard met 123 kilometer per uur op Edelareberg Ronny De Coster

28 februari 2019

12u33 0 Oudenaarde Op de Edelareberg in Oudenaarde heeft de politie een motorrijder onderschept, die met maar liefst 123 kilometer per uur over de weg scheurde. De motard moest ter plaatse zijn rijbewijs inleveren.

De snelheidsovertreder werd woensdag gevat tijdens snelheidscontroles die de politie organiseerde ter gelegenheid van de Verkeersveilige Dag. In heel de provincie waren er toen controles.

Op de Edelareberg hield 98,5% van de chauffeurs zich aan de snelheidslimiet. Ook op de Oudenaardebaan in Kluisbergen viel het aantal overtreders mee: 97,3% respecteerde er de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur.

In de Kortrijkstraat bleeft 84,2% onder de snelheidslimiet. De slechte score gaat naar de Waregemsesteenweg in Kruisem: daar reed één chauffeur op drie sneller dan de toegelaten 50 kilometer per uur.